最大80％オフ！ PT TORINO THETA アクティブシャーリング　裾ZIPパンツ その他

PT TORINOのアクティブシリーズ THETAの裾ZIPパンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピーティーゼロウーノ 商品の状態 新品、未使用

PT TORINOのアクティブシリーズ THETAの裾ZIPパンツサイズ:46サイズ詳細ウェスト:約80〜90cm 、股上:約26cm 、股下:約72.5cm 、渡り幅:約34cm 、裾幅:約16cm素材:コットン 70%、ナイロン 30%試着のみ、タグ付きカラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···ナイロンシルエット···テーパード裾···スリット股上···レギュラー

