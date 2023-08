・・・・・ご覧頂き有難う御座います・・・・・

♦︎♦︎♦︎フォロワー様お値引き♦︎♦︎♦︎

*購入前にコメント欄からフォロー割り希望でフォローしましたとコメントくださいませ。

*購入後のフォロー割りお値下げは出来ませんので宜しくお願いします。

▪️1000円未満→10%引き

▪️1000円〜2000円未満→200円引き

▪️2000円〜3000円未満→300円引き

▪️3000円〜5000円未満→400円引き

▪️5000円以上〜は基本600円引き

#湯いい〜のメンズ

■ 商品名

NUBIAN原宿1周年記念 HIMMY Golden Bear(ゴールデンベアー) メルトン 袖革スタジャン Sサイズ PANTHER VARSITY JACKET

■状態

汚れ小(画像3)

その他目立った傷汚れなし。

■素材

画像で確認して下さい。

■カラー

黒 ブラック

※PC環境により異なって見える場合がございますがご了承ください。

■ 表記サイズ

S

■ 平置き直線実寸値

着丈: 60.5㎝

身幅: 51㎝

肩幅: 43㎝

袖丈: 65㎝

裄丈 : /㎝

※素人平置き実寸、手作業での採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

b i i h

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ゴールデンベア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ゴールデンベア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

