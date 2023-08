□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

アディダス ventex クラブアディダスパーカー チュニジア製

#DB愛好猫

#猫冬着ジャケット

↑タップで一覧表示されます。

原宿、高円寺、下北沢、吉祥寺ファッション

アイテムが揃っています。

アメリカ製、ビンテージ、アディダス、ナイキ

などをたくさん出品いたします!

フォロー割引もあるので、是非とも(о´∀`о)

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

☑アイテム名

☑説明

正規を証明できることのYKK、VISLONが引手の裏に刻印されているナイロンのマウンテンパーカー登場。

フード取り外し可能、チャック付きポケット3箇所あるのも便利な機能で良いアイテム。

表地パープル × 裏地オレンジというナイロン生地に多くない程度の中綿が入っててちょうど良さがあって着やすさがあるので好きなお方はいかが?

☑サイズ

10サイズ Mぐらい

着丈74

肩幅51

身幅55

袖丈59

☑状態

使用感がややあるが、ビンテージにしては悪くない!

袖に丸くてプチ色落ちのところが見られてるが、気にしない程度。

あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。

この状態は『C』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)

S 新品、未使用

A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品

B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品

C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品

D 訳あり中古品…それなりにダメージや汚れがあるが着用に問題ない商品

E 難あり中古品…着用に難があるダメージ中古品

V ビンテージ商品…年代物、アンティーク商品、希少価値がある商品

☑最後に

質問などはご遠慮なくお申し付けください。

購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に"プロフ必読"でお願いしております

お読みくださって改めて感謝の意を表します

#管理番号No20

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■☆ご覧頂きましてありがとうございます☆#DB愛好猫 #猫冬着ジャケット↑タップで一覧表示されます。原宿、高円寺、下北沢、吉祥寺ファッションアイテムが揃っています。アメリカ製、ビンテージ、アディダス、ナイキなどをたくさん出品いたします!フォロー割引もあるので、是非とも(о´∀`о)■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□☑アイテム名ちょっぴり美品 patagonia パタゴニア マウンテンパーカー ナイロン ダウンジャケット☑説明正規を証明できることのYKK、VISLONが引手の裏に刻印されているナイロンのマウンテンパーカー登場。フード取り外し可能、チャック付きポケット3箇所あるのも便利な機能で良いアイテム。表地パープル × 裏地オレンジというナイロン生地に多くない程度の中綿が入っててちょうど良さがあって着やすさがあるので好きなお方はいかが?☑サイズ10サイズ Mぐらい着丈74肩幅51身幅55袖丈59☑状態使用感がややあるが、ビンテージにしては悪くない!袖に丸くてプチ色落ちのところが見られてるが、気にしない程度。あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。 この状態は『C』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)S 新品、未使用A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品D 訳あり中古品…それなりにダメージや汚れがあるが着用に問題ない商品E 難あり中古品…着用に難があるダメージ中古品V ビンテージ商品…年代物、アンティーク商品、希少価値がある商品☑最後に質問などはご遠慮なくお申し付けください。購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしておりますお読みくださって改めて感謝の意を表します#管理番号No20

