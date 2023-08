安い golemグラスアイ約18.2mmと17.9mm●オッドアイ● No. 125 その他

※説明は必ず全てお読みください。購入はサイズや状態、注意事項をご理解頂いたものとします。

値引き、取り置き、複数商品をまとめた専用出品等の交渉は対応しておりません。商品説明・プロフ欄をお読み頂けていないコメントにはお返事しかねますのでご了承ください。

即購入でお願いいたします。

golemのハンドメイドのグラスアイになります。

●アイ全体の直径…約18.2mmと17.9mm

●虹彩(レンズ)部分の直径…約9.1mm

●レンズ部分の高さ…約2.4mm

●ランク:B

※状態備考※

黒目左右差。黒目ズレあり。黒目に泡あり。黒目形いびつ。

虹彩はしに大きな泡による凹みあり

アイの形がいびつ。

素人の制作のため左右でアイの大きさ、形が違います。大きな歪みや細かい泡なども入っています。マシンメイド並みの完成度をお求めの方は購入をお控えください。

お送りするのは写真のアイとサイズカードのみです。

✴️価格・配送について

発送方法はゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットもしくはゆうパケットポスト・匿名・平日発送)

全て送料込みの価格です。ゆうゆうメルカリ便を利用のため、1取引ごとに個別で発送します。複数お取引いただいた場合でもまとめて発送、同梱はサポートが難しくなるためお受けできません。

✴️グラスアイの注意事項

購入者様の都合による返品(買ったがイメージと違っていた、サイズが違っていた等)は原則不可です。

硝子は繊細な素材になります。落としたり、寒暖差の強い場所に置かれますと割れてしまいます。

購入者様の過失で割れたものに関しまして返品や返金はできません。

小さい作品のため、小さいお子様やペットの手の届く範囲には絶対に置かないでください。

万が一、事故やケガが発生した場合は当方では一切責任を負えませんのでご了承ください。

画像や文章の転載などはお断りしております。

不要になり手放す際は、開始価格は購入価格以上にならないようお願いします。転売はご遠慮ください。悪質と判断した場合は今後のお取引をお断りします。

最後に、ここまでお読みくださりありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

……………

#golemドールアイ (出品したアイの検索タグ)

グラスアイ ドールアイ 球体関節人形 スーパードルフィー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

