出張時に機内で年数回、3年間使用していました。

包み込まれるような音でノイズキャンセルの性能もすばらしく気に入っておりましたが出張も無くなりましたので出品します。

作動問題無く、状態も良い方思いますが、

中古品へのご理解のうえでご検討くださいますよう

宜しくお願い致します。

付属品全てあり。

HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS: NO WIRELESS

color: BLACK

コードレス種類: ワイヤード

ドライバーユニット: ダイナミック

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

プラグ種類: 4極丸型

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: ワイヤードアナログ

折りたたみ形状: スイーベル

#ソニー

#SONY

タイプ···オーバーヘッド

接続タイプ···有線(ワイヤード)

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

