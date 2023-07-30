超ポイントアップ祭 新品 会津もめん 会津木綿 新潟 木綿 反物 綿100％ mmn72 着物

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会津は、鶴ヶ城や白虎隊・磐梯山・猪苗代湖ととても歴史深い城下町です。

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※すぐに出品を取り消す場合がございますので、お早めに検討下さいませ。【会津もめん 未仕立て】★ご自宅で洗濯簡単 洗えるきものです★木綿の着物は 初心者～上級者まで人気の着物です。福島県の会津地方の特産【会津木綿】会津は、鶴ヶ城や白虎隊・磐梯山・猪苗代湖ととても歴史深い城下町です。会津木綿は、かつては、野口英世も少年時代には、着用しておりました。江戸初期からの伝統、独特の風合いをお楽しみください。1反で約12ｍありますが、ご自宅で湯通しをすると約5％ほど縮みますのでお着物を仕立てする場合は、長さを11ｍ20～30cmとおなります。【素材】綿100％ 【巾】約37.5cm 【長さ】約12ｍ【配送方法】宅配便※2点以上お買い上げいただきました場合は値引き対応させていただきますので、ほかの商品も良ければ見ていってください！他の出品中の『会津木綿』は↓をクリックしてください。#ノブ会津木綿#着物 #着付け #下着 #和装品 #和装小物 #木綿 #木綿着物 #会津 #通年 #普段着 #盛夏 #会津木綿 #きもの #福島 #綿100％ #ノブ会津木綿

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