注目ショップ （324）Snow Man 佐久間大介 アイドル

Snow Man

アクリルスタンド 扇子

▫アクリルスタンドは破損はありませんが、部屋に飾り使用していたもののうちになります。

▫扇子はジャニーズ公式グッズではありません。アクリルスタンドのものにほぼ似ているため、所持していたものになります。

▫照明や使用端末により色合いなど見え方が若干異なることがございます。

▫梱包にはリサイクル資材を含む予定です。必要が追加になることもあります。苦手な方は先にお申し付けください。

▫まとめ買いは送料分差し引くことが可能です。ややこしくなるため、商品番号を( )で振っているので、そちらでお伝えください。

▫疑問や要望はご購入後には承れません。先にコメントにてお願いします。

#SnowMan #岩本照 #深澤辰哉 #ラウール

#渡辺翔太 #向井康二 #阿部亮平 #目黒蓮

#宮舘涼太 #佐久間大介

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

