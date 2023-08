最安値級価格 清水靖晃 案山子 オリジナル盤 LPレコード 邦楽

コンディション

STEALER スティーラー SH001 稀少自主盤オリジナルLP

・ジャケット/EX-

・帯/ なし

・ライナー /あり

・盤質 /EX-

<盤質>

S: 新品未開封

M: 新品同様のとても綺麗な状態

NM: 少し使用感が見られるものの、新品同様の綺麗な状態

EX: 薄い擦れ、音にほぼ影響のない程度の傷等、少し使用感が見られるものの、中古盤としては概ね綺麗な状態

EX-: 薄い擦れ、音にほぼ影響のない程度の傷等、使用感が見られるものの、中古盤としては概ね綺麗な状態

VG+: 擦れ、音に影響がある傷が少しある、使用感が感じられる状態

VG: 擦れ、音に影響がある傷が多数ある、使用感が感じられる状態

<ジャケット>

S: 新品未開封

M: 新品同様のとても綺麗な状態

NM: 少し使用感が見られる、新品同様の綺麗な状態

EX: 薄い擦れが見られるものの、中古盤としては概ね綺麗な状態

EX-: 薄い擦れやシワ等、少し使用感が見られるものの、中古盤としては概ね良好な状態

VG+: 裂けや擦れ、シワ等、使用感が見られる状態

VG: 裂けや擦れ、シワ等、使用感が目立つ状態

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

