人気のファッションブランド！ 国内正規品 モンクレール BYRON DIST サイズ14A ダウンジャケット

MONCLER モンクレールBYRON バイロン確実正規品国内正規品DISTタグ付きレディース サイズ14A(普段Mサイズ着用の方向け)ー寸法ー着丈 61身幅 50肩幅 44袖丈 61カラー ダークネイビー付属品 無し⚠︎ガーメント、ショッパー、ハンガーはイメージですので付属致しません。こちらは、一般的な中古品レベルのお品になります。ファーは脱着可能です。神経質な方のご購入はお控え下さい。最新のDISTタグ、シリアルナンバーも付いた確実国内正規品になります。国内百貨店で購入しました。鑑定済みの正規品しかお取り扱いありませんので安心してご購入ください。私の出品商品は一点物が多いです。分からない事がありましたらどんな事でも構いません。質問よりご連絡くださいませ。トラブル防止の為プロフィールをお読みになり購入お願い致します。管理番号 1-265

