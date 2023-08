JACQUES SOLOVIERE

ジャック ソロヴィエール

のレザースニーカーです

サイズ EU40 25.0〜25.5cm

未使用

50600円

カラー NAT

イタリア製

今年の5月にユナイテッドアローズで購入しました。かなり高い靴でしたが、気に入ったので購入しましたが、なかなか履く機会が無さそうなので出品しました。試着のみです。未使用ですが、完全な新品ではないことをご理解ください。

JACQUES SOLOVIERE

ジャック ソロヴィエール

名立たるトップブランドで10年以上に渡ってキャリアを積み、各所で成功を収めたデザイナーAlexia Aubertが2014年にスタートしたパリのブランド。伝統的なメンズシューズの様式と新しいクラシックを融合したデザインは、エフォートレスでシックなものばかり。細かなディテールまで綿密に考え抜かれてデザインされ、そのどれもがイタリア最高峰のワークショップや工場にて生産されています。ゴージャスなディテールと実用美の両面に優れたシューズを展開しています。

イタリア製

ハンドメイド

アグ

ugg

山と道

マムート

MAMMUT

アウトドア

山道具

オシュマンズ

ハイパーライトマウンテンギア

アトリエブルーボトル

nruc

リッジマウンテンギア

パタゴニア

アークテリクス

ミレー

ノースフェイス

モンベル

コロンビア

ファイントラック

ノローナ

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm 商品の状態 新品、未使用

JACQUES SOLOVIEREジャック ソロヴィエールのレザースニーカーですサイズ EU40 25.0〜25.5cm未使用50600円カラー NATイタリア製今年の5月にユナイテッドアローズで購入しました。かなり高い靴でしたが、気に入ったので購入しましたが、なかなか履く機会が無さそうなので出品しました。試着のみです。未使用ですが、完全な新品ではないことをご理解ください。JACQUES SOLOVIEREジャック ソロヴィエール名立たるトップブランドで10年以上に渡ってキャリアを積み、各所で成功を収めたデザイナーAlexia Aubertが2014年にスタートしたパリのブランド。伝統的なメンズシューズの様式と新しいクラシックを融合したデザインは、エフォートレスでシックなものばかり。細かなディテールまで綿密に考え抜かれてデザインされ、そのどれもがイタリア最高峰のワークショップや工場にて生産されています。ゴージャスなディテールと実用美の両面に優れたシューズを展開しています。ニューバランスNIKEナイキアディダスランニングスニーカーアシックスアンダーアーマーホカオネオネイタリア製ハンドメイドアグugg山と道マムートMAMMUTアウトドア山道具オシュマンズハイパーライトマウンテンギアアトリエブルーボトルnrucリッジマウンテンギアパタゴニアアークテリクスミレー ノースフェイスモンベルコロンビアファイントラックノローナ

