ご覧いただきありがとうございます。

こちらの商品は ナイキエアフォース1ローのブラックです。

ZOZOTOWNにて購入したものです。

内容詳細

状態:新品、未使用

型番:CW2288-001

カラー:ブラック

サイズ:26.5cm

付属品:外箱、薄紙、タグ

送料:無料、らくらくメルカリ便

匿名配送です。

即購入歓迎です。

#ナイキ

#Nike

#エアフォース1

#Airforce1

#ブラック

#Black

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

