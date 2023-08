イギリスヴィンテージ

イギリスヴィンテージブランド:Nathan Drop Leaf Tableとも呼ばれるゲートレッグスタイルのエクステンション(伸長式)ダイニングテーブル脚部を動かすことによって、幅約139cmのテーブルを約33cmまでコンパクトにする事ができます。半分畳んで、2人用のカウンターテーブルとしてもお使いになれますし、店舗用のディスプレイ台としてもお勧めです。緩やかなカーブを描いた長方形(レクタングル)の天板は剥離再塗装済み。※サイズ感をお伝えするために、画像に添えたチェアは商品には含まれませんので、ご了承下さい。サイズ:幅139cm→86cm→33cm×奥行75.5cm×高さ74.5cm※サイズの若干の誤差はご了承下さい。素材:チーク〇特記事項構造上の点検とメンテナンス済み。天板は剥離再塗装済みです。ヴィンテージ家具は、経年のキズ、塗装の色ムラ等が全く無い物は殆どありません。経年によって変化した風合いがヴィンテージ家具の魅力とご了承の上、ご購入下さい。ダメージ等は出来るだけ部分画像にアップしております。色味に関しましてはモニター環境により、掲載画像と実物の色味が若干異なる場合がございます。画像で拾いきれない小傷等もございますので、その他ご不明な点やご心配な事がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。Nathan(ネイサン)Nathan社は、1916年にロンドンでベーネット・ネイサンが手作りの家具を販売し創業しました。ミッドセンチュリーには北欧デザインを取り入れ、質の高いチークを使った家具を販売し高い評価を得ました。110223n02021

