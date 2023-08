2022超人気 【未使用】BALR スニーカー B4 RUNNER スニーカー

●【商品】

ボーラー スニーカー(完売品)

●【色】

ブラック

●【サイズ】

41

●【コンディション】

試し履きはしましたが、外での使用はしておりません。

●【発送方法】

発送は【らくらくメルカリ便】を予定しております。

梱包は、PP袋に入れての発送か物によってはダンボールに入れ発送させて頂きます。

以上を踏まえたうえでのご購入をお願いいたします。

もしご不明な点がございましたら気軽にご質問ください。

お取引終了まで誠意ある対応をさせて頂く所存でありますので是非ともご検討ください

ご購入お待ちしております

購入後の返品等は基本的にお断りしておりますので

ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ボーラー 商品の状態 未使用に近い

