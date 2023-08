日本に helterskelter undercover ジャックパーセル　L スニーカー

サイズ L

色味 ブラック、ホワイト2足セット

状態 :新品未使用

mountain researchの別ブランド、

riging equipment researchとのコラボ品です。

ごく少量でのリリース品です。

当方コレクターとして、各2セットずつ保有して

ますが、置き場所がなくなってきており整理の

為に出品致します。なかなかゴールデンサイズの

Lで白黒同時出品は無いと思います。

JPモデルはデザインも完成されております。

復刻物も状態良いのは年々見なくなりました。

こちらは一昨年リリースされましたが、数年後には更に希少になる物と思います。

コレクターの方、履き潰したい方で入手が出来なかった方、どうぞ宜しくお願いします。

説明不備がないように検品はしておりますが、あくまで素人によるものですので神経質な方や 完璧なお品を求められる方の入札はお控えください。

#undercover

#アンダーカバー

#アンダーカバースニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アンダーカバー 商品の状態 新品、未使用

