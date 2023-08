CASIO CTK-601

CASIO CTK-601カシオキーボード定価:¥50000size 横巾90cm 縦幅37cm#カシオ#CASIOCTK_601#英語表示#キーボード#楽器#中古楽器カラー···グレー息子が20年程前に購入して、在宅パソコン仕事の間に気分転換のために1人楽しんで使用していたキーボードです。いつもへッドフォンを着けてひいていたため、家族にはどんな曲を演奏?していたのかは全く分かりませんでした。そして、いつの間にか妹のものになっていましたが、その娘が選んだ道は「和太鼓」でした。その後孫達に引き継がれてなんとなくひいてはいましたが、とうとう誰にも使われない状態となり出品させて頂きます。箱もなくなっての自宅保管です。神経質な方はご購入をお控えください。喫煙者は全くおりません。製品説明書は現在行方不明になっております。小さな子供に上等な遊び道具として触れさせてあげるのもお勧めかと思います。

