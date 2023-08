■内容物

PSVITAシルバー本体

USBケーブル

未使用画面保護ガラスフィルム

■動作確認

通電及び充電

本体起動

Wifi接続とインターネット接続

専用メモリーカードの認識

ゲーム起動

左右アナログスティックの動作

タッチパネル及び背面タッチの動作

十字キーと各種ボタンの動作

初期化

※作業後に除菌と簡易清掃済

■アナログスティック

使用に伴う軽微な劣化あり

■液晶画面

変色なし発色良好

光に当てると見える薄い小さなキズあり

■本体外装

軽微なスレや薄い小さなキズあり

状態はお写真で確認ください。

リクエストがあればできる限り画像も用意しますのでコメントでお知らせください。

迅速な取引を行うためにお支払い完了後の翌日までに発送いたします。

配達完了の翌日までに受取ができる方でお願いいたします。

(事情により受取に時間がかかる場合は購入前にお申し出ください。)

コンビニ払いは当日決済できる方でお願いいたします。

プチプチを巻いて専用箱にいれポスト投函で発送いたします。

プラス200円でゆうパケットプラスでの発送も可能です。

ご希望の方はコメントでお申し出ください。

※資材の状況によりらくらくメルカリ便への変更もございますのであらかじめご承知おきください

疑問点は事前にコメントにてお知らせください。

なお、すり替え・部品抜き等の防止のため、

発送後のキャンセルはご遠慮ください。

「PlayStation®Vita(PCH-2000シリーズ) Wi-Fiモデル シルバー PCH-2000 ZA25」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

定価: ¥ 18980

#afiosut

商品の情報 ブランド プレイステーションヴィータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

