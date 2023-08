商品をご覧いただきありがとうございます

【厚底】GUCCI 靴 シェリーライン レザースニーカー ホワイト 緑



数回履いただけの商品で長期間室内にて保存していた為、傷、汚れやシミが少しあります。写真にてご確認いただき、気になる方はご遠慮いただければと思います

★コンバース オールネイションズフラッグ CONVERSE ALL NATIONS FLAG

購入後が約25年前のため、ヴィンテージに近く希少

★サイズ 6 1/2 アメリカサイズ

★Made in U.S.A.

★箱あり 角が一部壊れています

返品は基本受け付けておりませんので、ご検討いただき、あくまでも中古品であることをご理解いただいた上でご購入の程よろしくお願い致します。

尚、発送の際は、出来るだけコンパクトにしてのお届けとなりますことをご承知おきください

#コンバース

#オールネイションズフラッグ

#ハイカットシューズ

#コンバースオールネイションズフラッグ

#ハイカットシューズヴィンテージ

#コンバースヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品をご覧いただきありがとうございます数回履いただけの商品で長期間室内にて保存していた為、傷、汚れやシミが少しあります。写真にてご確認いただき、気になる方はご遠慮いただければと思います★コンバース オールネイションズフラッグ CONVERSE ALL NATIONS FLAG購入後が約25年前のため、ヴィンテージに近く希少★サイズ 6 1/2 アメリカサイズ★Made in U.S.A.★箱あり 角が一部壊れています返品は基本受け付けておりませんので、ご検討いただき、あくまでも中古品であることをご理解いただいた上でご購入の程よろしくお願い致します。尚、発送の際は、出来るだけコンパクトにしてのお届けとなりますことをご承知おきください

