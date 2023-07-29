新作モデル glad hand VANS 未使用 スニーカー

お値下げしました。5/6

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展開店舗限定☆new balance MET 90/60

未使用ですが、自宅保管の際についてしまった黒い汚れのようなものがあります。

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写真でご確認をお願いいたします。

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新品未使用ですが、自宅保管のため、いろいろ気になる方はご遠慮ください。

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何かご質問がありましたら必ずご購入前にお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド グラッドハンド 商品の状態 新品、未使用

お値下げしました。5/6未使用ですが、自宅保管の際についてしまった黒い汚れのようなものがあります。写真でご確認をお願いいたします。新品未使用ですが、自宅保管のため、いろいろ気になる方はご遠慮ください。何かご質問がありましたら必ずご購入前にお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド グラッドハンド 商品の状態 新品、未使用

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