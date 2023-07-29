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新作モデル glad hand VANS 未使用 スニーカー

商品の説明

お値下げしました。5/6
アシックス安全靴　CP602 G-TX GORE-TEX 28cm

展開店舗限定☆new balance MET 90/60
未使用ですが、自宅保管の際についてしまった黒い汚れのようなものがあります。
黒タグ付き　NIKE supreme エアフォース1 27.5cm ナイキ
写真でご確認をお願いいたします。
NIKE DUNK HI RETRO SE VNTG ダンク ヴィンテージ

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG CO.JP TOKYO

Nike air jordan 1 white cement 32cm
新品未使用ですが、自宅保管のため、いろいろ気になる方はご遠慮ください。
まさ様　専用アディダス　イージーブースト 350 v2 オレオ　27.5

27cm ナイキ AIR FORCE 1 フライニット エアフォース AF 白
何かご質問がありましたら必ずご購入前にお願いいたします。

ナイキ エアジョーダン1 ロー SE "ニューエメラルド"

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドグラッドハンド
商品の状態新品、未使用

アディダス イージーブースト350 V2 Berd infant

NIKE AIR JORDAN 6 RETRO UNC 27.0cm

スニーカー　26.5

nike sacai ld waffle

mont-bell クラッグステッパー　メンズ　カーキグリーン

NIKEナイキ Airエアジョーダン1 AJ1 ホワイトレッド

【新品未使用】タグ箱あり　newbalance CM996TF2 27.5cm

27cm ☆ neighborhood x adidas / adimatic
お値下げしました。5/6未使用ですが、自宅保管の際についてしまった黒い汚れのようなものがあります。写真でご確認をお願いいたします。新品未使用ですが、自宅保管のため、いろいろ気になる方はご遠慮ください。何かご質問がありましたら必ずご購入前にお願いいたします。

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドグラッドハンド
商品の状態新品、未使用

新作モデル glad hand VANS 未使用 スニーカー

34分钟前

新作モデル glad hand VANS 未使用 スニーカー

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    3. スニーカー
    4. glad hand VANS 未使用
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

c8005861596

 1930

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