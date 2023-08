オートフォーカスやIS、各リングの回転など基本動作問題ありません。

細かな擦れや汚れはありますが目立ったダメージはなく概ね良好な状態の外観だと思います。

内部もチリ混入は見られますがカビや曇りはなく、問題なく撮影できます。

前後キャップ、フード、プロテクター、ソフトケースお付けします。付属品には幾らか使用感は見られます。

あくまで中古品であることをご理解ご了承の上でご検討いただければと思います。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

