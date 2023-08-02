100％安い 訪問着 値下げ交渉ＯＫ！お振袖 西陣織 Ｓ０２３ 正絹 袋帯 振袖

●状態：シミ・汚れなし。 状態はとても綺麗です。

1921★細やか華やか薔薇の駒刺繍★振袖セット★卒業式★袴姿にも★



208y51★華やか！ ラメ袋帯 六通 流水に桜楓文★美品 成人式 結婚式



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振袖 着物 袷 赤色地 金彩加工 松竹梅 地紋 裄64.5 Ｍ 中古 sn778

●素材：正絹

美品 成人式 振袖フルセット 正絹 赤の古典柄にラインストーンが煌びやかな振袖



◆極上ふりおぼろ染め、絞り、名門十日町『滝泰』新作オーダー振袖



成人式やお祝い着に 正絹 振袖 着◆グリーン系◆物【中古】ｈ2547



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●帯幅３０．５ｃｍ 帯長さ４２０ｃｍ

正絹 振袖フルセット 身丈169裄69 成人式 金駒刺繍 美品 7点セット



振袖 豪華 ラメ刺繍 金彩加工 銀通し 身丈 170cm 撥水加工済



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●商品説明

【ClassicStyle】★★正絹桶絞り振袖と袋帯セット★★



ブランド振袖 仮絵羽 ストーン 銀通し 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き

とてもしなやかで扱い易く〆易い重厚感溢れる西陣織の袋帯。

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豪華な金糸や緑、白、赤、薄ピンク、薄水色等の花草の織柄。

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六通柄。

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振袖 豪華 金駒 金彩加工 紋意匠 身丈 153cm 撥水加工済

※重厚感に満ち溢れた西陣織が織り成す祝いの今日にも相応しい袋帯です。

③成人式 振袖 ふりそで 着物 振り袖フルセット可能



美品 振袖３点セット 翠山工房 辻が花 絞り 振袖・長襦袢・袋帯 S-72

格調高い帯姿を謳い華やかさを演出する逸品です。

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鮫小紋（無地調）振り袖7点セット



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（注）プロフィール欄をご覧くださいませ。

22成人式 振袖 ふりそで 着物 振り袖フルセット可能



■新品■新作■厚底■帯地■草履バッグセット■振袖フルセット振袖一式■６８２



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◆振袖・襦袢・帯・帯締め・重ね衿5点セット◆mk-288

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振袖 豪華 辻ヶ花 翠山工房 絞り 金通し 身丈165cm

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◆振袖・襦袢・帯・小物全7点セット★mk-1190

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帯揚げ 帯締め 重衿 半衿『人気ホワイトコーディ』 新品未使用 0410⑦

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豪華正絹 地紋入り金駒刺繍金彩振袖セット

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確認★庵★私物整理品 帯と着物のリメイク♪入学入園 振袖などに如何？ リボン３つ

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●状態：シミ・汚れなし。 状態はとても綺麗です。●素材：正絹●帯幅３０．５ｃｍ 帯長さ４２０ｃｍ●商品説明とてもしなやかで扱い易く〆易い重厚感溢れる西陣織の袋帯。豪華な金糸や緑、白、赤、薄ピンク、薄水色等の花草の織柄。六通柄。※重厚感に満ち溢れた西陣織が織り成す祝いの今日にも相応しい袋帯です。格調高い帯姿を謳い華やかさを演出する逸品です。（注）プロフィール欄をご覧くださいませ。#振袖#訪問着#西陣織#袋帯#フォーマル#正絹#成人式#着物

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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