着丈 前71 後77

身幅 58 (胸切り替え脇高さ)

“Birdaid 完備”

Betaシリーズから続くBEAMSコラボモデル

の中でも希少な2020年リリースの24Kモデルになります

ブランドの看板モデルでしたが廃版になった希少ラストモデルZeta SLをベースにAlpah SVなど

ヘリテージモデルにのみ使用されている

スペシャルカラーを使用

この後のモデルになると袖にロゴが入ってしまったりジップがカラーになったりしますが

こちらはBeta期の初期コラボから続く

シンプルな首刺繍のデザインです

またコラボZetaならではのダブルZIP仕様で

下からもジップ開閉が可能なので

ベンチレーションとしてもファッション性も高い仕上がりです

かなり綺麗な状態です

保証書完備

お探しの方へ

オールシーズン使い勝手の良いZeta Super Lightは

ハイキングやトレッキングなど予測不能な山の天気は勿論

ストリートでの支持率も非常に高い名作モデル

超軽量でコンパクトなので急な雨や梅雨シーズンはもちろん、台風にもバッチリ対応します

軽量なゴアテックスPaclite®Plusを採用で

ミニマルなデザインと関節に沿ったパターン

WaterTight™のフロントジッパーと、RS™スライダーの2つのハンドポケット付き

コンパクトなストームフード™はハローアジャスターで固定可能

調整可能なカフと裾が風や雨の侵入を防いでくれます

GORETEX PACKLITE PLUS

従来のGORE-TEX PACKLITEとの大きな違いは、裏生地に凹凸のあるナイロンビーズによる加工が新たにされておりサラッとした肌触りが特徴的

湿気による肌への張り付き感が抑えられています

必ずプロフィール確認、ご了承の上ご購入下さい

Beta alpha theta atom arrow sinsolo ベータ アトム アルファ ジャケット ゴアテックス プロ パタゴニア アウトドア ビームス 3連 zip フリース sl lt ar SV leaf リーフ スコーミッシュ プロトン アロー マカ ゼータ ガンマ palace boro

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

完売希少美品ビームスx Arc’teryx 24k Zeta SL Jacketゼータ SL ジャケット Men’s Size M着丈 前71 後77身幅 58 (胸切り替え脇高さ)“Birdaid 完備”Betaシリーズから続くBEAMSコラボモデルの中でも希少な2020年リリースの24Kモデルになりますブランドの看板モデルでしたが廃版になった希少ラストモデルZeta SLをベースにAlpah SVなどヘリテージモデルにのみ使用されているスペシャルカラーを使用この後のモデルになると袖にロゴが入ってしまったりジップがカラーになったりしますがこちらはBeta期の初期コラボから続くシンプルな首刺繍のデザインですまたコラボZetaならではのダブルZIP仕様で下からもジップ開閉が可能なのでベンチレーションとしてもファッション性も高い仕上がりですかなり綺麗な状態です保証書完備お探しの方へオールシーズン使い勝手の良いZeta Super Lightはハイキングやトレッキングなど予測不能な山の天気は勿論ストリートでの支持率も非常に高い名作モデル超軽量でコンパクトなので急な雨や梅雨シーズンはもちろん、台風にもバッチリ対応します軽量なゴアテックスPaclite®Plusを採用でミニマルなデザインと関節に沿ったパターンWaterTight™のフロントジッパーと、RS™スライダーの2つのハンドポケット付きコンパクトなストームフード™はハローアジャスターで固定可能調整可能なカフと裾が風や雨の侵入を防いでくれますGORETEX PACKLITE PLUS従来のGORE-TEX PACKLITEとの大きな違いは、裏生地に凹凸のあるナイロンビーズによる加工が新たにされておりサラッとした肌触りが特徴的湿気による肌への張り付き感が抑えられています必ずプロフィール確認、ご了承の上ご購入下さいBeta alpha theta atom arrow sinsolo ベータ アトム アルファ ジャケット ゴアテックス プロ パタゴニア アウトドア ビームス 3連 zip フリース sl lt ar SV leaf リーフ スコーミッシュ プロトン アロー マカ ゼータ ガンマ palace boro

