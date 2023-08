カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

タイプ...ジップアップ

季節感...春, 夏, 秋, 冬

【タイトル】

2312R ジップアップフーディパーカー シアー ウォッシャブル 黒 長袖

■製品名 Sheer Cotton 2 Zip Up Hoodie

【ブランド名】

theory セオリー

Thom Browne



【感想】

カッコいい印象のシアーフードパーカーです。

軽い生地感ですので、カーディガン代わりにサラッと羽織れます。

スポーティタイプでカジュアルめな印象と思いきや、そこはさすがtheory。上品かつ綺麗めなシルエットをきちんとおさえてくれていますので、抜け感の中にも優雅で洗練された印象さえうけます。

転載

上品な透け感と軽やかさが魅力のジップフーディ。昨年も好評だったアイテムの裾のリブ編みを改善した事で、スポーティフィットにアップデートしました。パンツと合わせてマニッシュにも、ワンピースと合わせてエレガントにも着こなせる優秀な一品です。オーガニックコットンにストレッチナイロンを混紡した透け感のある素材で仕上げました。コットンの持つやわらかなしなやかさとストレッチ糸のハリ感でエアリーなシルエットを実現。ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。洗濯表記に従ってお手入れしてください。

【詳細】

Sサイズ

(Sのみがワンサイズとして販売されていました)

身幅60センチ

丈62センチ

お色は黒(透け感あり) ブラック

素材は綿 ナイロン

2312R ジップアップフーディパーカー シアー ウォッシャブル 黒 長袖



【状態】

■1度短時間着用程度です。目立った傷や汚れはなく大変綺麗なお品ものです。

※ホームクリーニング済み

#hana'RealClothes 出品一覧

(☝︎ 画面左上の『販売中のみ表示』をチェック☑︎すると見やすいです)

フォロー&まとめ買いでお値引き中☻

mila owen ミラオーウェン iena イエナ theory セオリー united arrows ユナイテッドアローズ urbanresearch アーバンリサーチ snidel スナイデルなどお好きな方にも♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

