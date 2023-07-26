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【ついに再販開始！】 AIRMAX PLUS AV7940-700 スニーカー

商品の説明

ブランド:NIKE
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モデル名:AIRMAX PLUS
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品番:AV7940-700
【新品・未使用】ナイキ エア マックス95 “グリーディー”28cm
サイズ:US12／30cm
New balance ニューバランス M1400 DJ 27,5
状態:極美中古
新品　ニューバランス U9060ECB　90/60 ECB ネイビー　27.0
付属品:シューレース
White Mountaineering × UGG ムートンブーツ

【ほぼ新品】NIKEのスニーカー
今改めて人気のAIRMAX PLUSになります。
26.5cm他サイズ可 NIKE JORDAN FLIGHT ORIGIN 4
ビッグサイズは市場在庫も少なく高騰してきています。
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ぜひこの機会に購入ください！
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中古品になりますので、購入後のキャンセルやクレーム等は受付できませんので、ご了承下さい。

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商品の情報

商品のサイズ30cm
ブランドナイキ
商品の状態未使用に近い

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ブランド:NIKEモデル名:AIRMAX PLUS品番:AV7940-700サイズ:US12／30cm状態:極美中古付属品:シューレース今改めて人気のAIRMAX PLUSになります。ビッグサイズは市場在庫も少なく高騰してきています。ぜひこの機会に購入ください！中古品になりますので、購入後のキャンセルやクレーム等は受付できませんので、ご了承下さい。

商品の情報

商品のサイズ30cm
ブランドナイキ
商品の状態未使用に近い

【ついに再販開始！】 AIRMAX PLUS AV7940-700 スニーカー

34分钟前

【ついに再販開始！】 AIRMAX PLUS AV7940-700 スニーカー

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    3. スニーカー
    4. AIRMAX PLUS AV7940-700
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

bc856000

 1576

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (1)

bc856000
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Nike Air Max Plus Hip Hop AV7940-700 Release Info | SneakerNews.com

Nike Air Max Plus Hip Hop AV7940-700 Release Info | SneakerNews.com


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