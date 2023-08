バックチャンネルの2022年の商品です。

4,5回ほど着用しました。

冬はトレーナーやパーカーの上に、春秋はTシャツの上に1枚羽織るなどして着ることができます。

傷やスレはないです。

定価32,780円です。

ブランドの説明書きです。

『機能性を重視したフードジャケット』

■軽量かつ防水性、防風性、透湿性に優れた高機能素材【DELFY】を採用。

■裏地には保温性を確保する中綿入りのキルティング。

■左胸に【OFFICIALロゴ】を刺繍。

■両サイドにポケットを配置。

■MADE IN JAPAN

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド バックチャンネル 商品の状態 未使用に近い

