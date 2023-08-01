【激安セール】 《稼働品》SEIKO★セイコー★クロノグラフ★クォーツ腕時計★デイデイト★メンズ 腕時計(アナログ)

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《2023年4月に電池交換済》

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※リューズでの時刻調整、カレンダー機能、ストップウォッチ機能正常作動しています。

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【非売品】NieR九尾デザインセット【未使用】

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ベルトのみ、ゾディアックベルト22㎜、ジャンクねじ釘１つ無し



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【サイズ】

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縦:約43mm

インビクタ『Reserve Bolt Zeus Mugnum 34309』

横: 約35mm (リューズは除く)

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・ベルト内寸 約17.3cm(メジャーで内回りを計測)

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【購入場所】

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【梱包発送について】

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発送はネコポスで行います

インビクタ『Pro Diver 40479』★ケース48mm★100ｍ防水



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※注意

スピニカー スペンスドラブ



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パパス様専用ページ【動作品】グリュエン アンティーク 腕時計 1950年代

・照明や撮影環境により、実物と若干お色が違う場合がございます。予めご了承ください。

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・こちらのお品は中古品の為、記載しきれない軽微なダメージもございます。中古品に理解のある方のみお願いいたします。

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商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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