【商品の説明】

美品

90s

USA製 アメリカ製

size L

COLOR/STYLE:グレー

SIZE:L

着丈約67cm

肩幅約50cm

身幅約57cm

袖丈約21cm

多少の誤差はご了承下さい。

1990年台当時のstussy、トリコロール紺タグ付きUSA製

フロントにstussyのSロゴとバックには腰元にロゴがプリントされた人気のTシャツです。

もちろん袖口、裾はシングルステッチで雰囲気抜群です。

正規品

【商品の状態】大切にしていたので使用感もかなり少なく90年台当時のものですがまだまだ着ていただける良いコンディションです。

8/10くらいのコンディションではないでしょうか。

《コンディションには個人差がありますUSEDという性質上気づかなかったダメージ等がある場合がございますので神経質な方はご購入御断り致します》

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

