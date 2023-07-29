正規品! 【人気デザイン】FR2 × ASSC バックプリント　即完売　Tシャツ　Ｌサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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系統が変わり、試着のみで保管していました。

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商品情報

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・ブランド： FR2 × ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB

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エフアールツー ×アンチソーシャルソーシャルクラブ

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・色柄 : ブラック 、 黒

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・素材：コットン

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・状態：試着のみ、タグ付き

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サイズ詳細 （単位：cm）

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平置き採寸 着丈70身幅53肩幅51袖丈20

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフアールツー 商品の状態 未使用に近い

【人気デザイン】FR2 × ASSC バックプリント即完売入手困難 Tシャツ Ｌサイズ系統が変わり、試着のみで保管していました。タグもお付けします。商品情報・ブランド： FR2 × ANTI SOCIAL SOCIAL CLUBエフアールツー ×アンチソーシャルソーシャルクラブ・色柄 : ブラック 、 黒・サイズ表記： L・素材：コットン・状態：試着のみ、タグ付きサイズ詳細 （単位：cm）平置き採寸 着丈70身幅53肩幅51袖丈20

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフアールツー 商品の状態 未使用に近い

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