◎一流メーカー『Mizuno』ゴルフクラブ8本と『POLTIA』キャディバッグセットです。

◎クラブもバッグもお掃除済みなので、このままコースでお使い頂けます♪

右利き女性用

シャフトの硬さ【L】

【セット内容】

■ドライバー

1番(15度):Mizuno/Opti/For the stylish golf.

■フェアウェイウッド

4番(21度):Mizuno/Opti/For the stylish golf.

■アイアン

番手:5.7.9

Mizuno/Opti/For the stylish golf.

■ウェッジ

番手:P.S

Mizuno/Opti/For the stylish golf.

■パター

Mizuno/9233

■付属品

・キャディバッグ フード付き『POLTIA ポルティア』

カラー:ブルー

【ゴルフクラブ詳細】

シャフトは全て軽量素材のカーボン製となります。

通常使用に伴うすり傷・当たり傷はございますが、プレーに影響を及ぼす様な大きな傷等はなくグリップもまだまだ使用可能です。

【キャディバッグ詳細】

人気メーカー『POLTIA』全体にバラの刺繍が施されたキュートな軽量スリムバッグです。

傷汚れ等ある中古品ですが普通にお使い頂けます。

◎これからゴルフを始められる方に丁度良い内容になっております。このままコースでお使い頂く事が出来ます♪

☆他のごるふくらぶ セットはこちら⇒ #xwq1

商品の情報 ブランド ミズノ 商品の状態 傷や汚れあり

