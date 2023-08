ピーターラビットのおはなしシリーズ

ピーターラビットのシリーズでアプリイ・ダプリイのわらべうたに登場する靴の中にすんでいたおばあさんのフィギュリンです。

武比古 銀製工芸品 ヨット 置物オブジェ

靴のレースやねずみの表情など、とても繊細に造られています。右手でそっと子ねずみの頭をなでているところも素敵です。

【美品】人形 いぬ 犬 彫刻 彫像 置物 インテリア 欧州 工芸品 美術品 A



観音菩薩 立像 観世音菩薩普門品 骨董品 貴重 絵像

缶入りで大きめの特別なシリーズになります。

takosukeの母様専用



コカ・コーラ ジオラマ ビンテージ 1601

横13.5cm 高さ9.5cm

新品LisaLarson リサラーソン★スウェーデンの森の白いふくろう★フクロウ

大体の目安として御考え下さい。

クリスタル 水晶クラスター ポイントたくさん!



イルカ 金属 栓抜き ヴィンテージ 置物 インテリア USA 工芸品 A1

長期保管による経年劣化は多少あるかもしれませんが、傷や欠けはなく、きれいな状態です。

瑪瑙 メノウ 原石 重量22kg 直径35cm パワーストーン

缶もとてもきれいで可愛らしいです。

西ドイツ時代のアーティスト・グラス Vera Walther : オブジェ

画像にてご確認ください。

トライゴーニック✨ 虹入り カクタスアメジスト サボテン水晶 ラフストーン 原石



リサラーソン SKOLDPADDORシリーズのカメ 赤

古いものですので、細かい所まで気になさる方はご購入ご遠慮ください。

イッタラバード マザー Birds by Toikka



海中の貝殻と魚 ヴィンテージ・ステンドグラス 大型 グラスマスターズ社

ヴィンテージ品とご理解の上よろしくお願いいたします。

內繪 鼻煙壺 「觀棋圖」 中國傳統文化 無形文化遺産



陶磁器 KPM 花カゴを持つ女の子 置物 美品 高さ約33cm

他にもピーターラビットのフィギュリンを出品しています。

6月限定価格♪ロシア☆ベレスタ プレート&キャニスター3個イチゴ マトリョーシカ

おまとめで送料分値引きさせていただきますので、コメントをお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

