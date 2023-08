カラー···ホワイト

スカート丈···ロング・マキシ丈

袖丈···袖なし

スカートシルエット···タイト

★こちら、サイトで購入しましたがサイズが合わず出品させて頂きます。一回試着のみです。

0サイズですが、日本の9号くらいです。

★以下引用させて頂きます。

タグ付き。

Marchesa Note(マルケッサ・ノッテ)

フローラルドレス。Vネック、前面にリボンのディテール、ラッフルのデザイン、サイド少し前側にスリット。

定価 133,000円

N29G0840

サイズ表記0 S〜M

平置きサイズ

胸周り 39cm程度

ウエスト36〜37cm程度

丈は153cm程度

★身長160cmに14cmヒール履いて少し丈が余ります。

素材&お手入れ方法

素材

シルク10%

ポリエステル90%

ご家庭では洗えません。お近くのドライクリーニング店にお持ち下さい。

※自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい

※折りたたんで発送いたしますので多少のシワ等はご了承ください

Marchesa Notte 花柄プリントのミカド ガウン。ドレープ ベルトとフロント サイド スリット。Vネックラインとバック。ノースリーブ。ドレープベルトがアクセント。柱のシルエット。左腿スリット。床の長さの裾。隠しバックジッパー。ポリエステル/シルク. イギリス製。

#ドレス

#パーティー

#キャバドレス

#イブニングドレス

#ロングドレス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルケッサ 商品の状態 新品、未使用

