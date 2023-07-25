見事な ecwcs gen1 xs-regular デザート ミリタリージャケット

非常に貴重なサイズxs regularのecwcsになります。

COSPA ジオンN-3Bジャケット 少佐モデル XL



wolf gray フォトグラファージャケット

シームはゴアテックス表記ではないですが同等素材のモデルです。

stone island 20SS シャツジャケット

近年デザートカラーでxsは見かける事がなくなりました。このコンディションは尚更です。

ma-1



サイズ50！NIGEL CABOURN サルベージパーカー

当方普段はMサイズ着用ですが薄着の上に軽く羽織る時に丁度いいサイズ感になります。

【良品】ジェラード JELADO ダックカモブランケット裏地ミリタリージャケット

淡い迷彩カラーは普段使いしやすく、街着として良いアクセントになってくれます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

非常に貴重なサイズxs regularのecwcsになります。シームはゴアテックス表記ではないですが同等素材のモデルです。 近年デザートカラーでxsは見かける事がなくなりました。このコンディションは尚更です。当方普段はMサイズ着用ですが薄着の上に軽く羽織る時に丁度いいサイズ感になります。淡い迷彩カラーは普段使いしやすく、街着として良いアクセントになってくれます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

希少バーバリーレザージャケットコートM65helmut lang 1999 High-Neck Bomber Jacket