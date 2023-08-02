納得できる割引 ecwcs gen1 xs-regular デザート ミリタリージャケット

非常に貴重なサイズxs regularのecwcsになります。

WTAPS × NEIGHBORHOOD JUNGLE 国内正規品



GUCCI ジャケット 黒 ミリタリー

シームはゴアテックス表記ではないですが同等素材のモデルです。

80's90's アルファ M-65 フィールドジャケット アメリカ軍 廃盤

近年デザートカラーでxsは見かける事がなくなりました。このコンディションは尚更です。

Nilos Julius テクニカルジャケット,テック,ミリタリー



COSPA ジオンN-3Bジャケット 少佐モデル XL

当方普段はMサイズ着用ですが薄着の上に軽く羽織る時に丁度いいサイズ感になります。

wolf gray フォトグラファージャケット

淡い迷彩カラーは普段使いしやすく、街着として良いアクセントになってくれます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

非常に貴重なサイズxs regularのecwcsになります。シームはゴアテックス表記ではないですが同等素材のモデルです。 近年デザートカラーでxsは見かける事がなくなりました。このコンディションは尚更です。当方普段はMサイズ着用ですが薄着の上に軽く羽織る時に丁度いいサイズ感になります。淡い迷彩カラーは普段使いしやすく、街着として良いアクセントになってくれます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

stone island 20SS シャツジャケットma-1