【ギフ_包装】 ルイヴィトン　草間彌生　ヴィヴィエンヌ　キーホルダー　チャーム　インフィニティ キーホルダー

LV × YK ポルト クレ・ヴィヴィエンヌ インフィニティ ドット

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キーホルダー兼バッグチャーム



CHANELキーホルダー

ルイヴィトンと草間彌生さんのコラボのお品で、バッグチャーム兼キーホルダーです。

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ルイヴィトン 草間彌生 ヴィヴィエンヌ キーホルダー チャーム インフィニティ

ルイヴィトンのマスコットヴィヴィエンヌちゃんが草間彌生さんのインフィニティ ドットを身にまとっていてとても可愛いです。

ルイヴィトン キーホルダー エピ



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✨SSS級✨ルイ ヴィトン ポルトクレ スプリング ストリート M69008

・サイズ 6cm×13.5cm

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・ゴールド金具

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新品。未使用。

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※ルイヴィトンから届いた段ボールのままお送りします。

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【箱あり】PRADA キーホルダー チャーム

付属

エルメス パドックチャーム 勲章

・保存袋

【美品】シャネル クリスタルキーホルダー

・箱

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・リボン&紙チャーム

ロエベ バッグチャーム BAG charm キーリング

・ショッパー&ドットペーパー

美品 2022年製☆ルイ・ヴィトン ポルト クレ・スプリング ストリート

・LOUIS VUITTON段ボール

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質問等は、コメント欄より購入前にお願い致します。

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商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

LV × YK ポルト クレ・ヴィヴィエンヌ インフィニティ ドットルイヴィトンと草間彌生さんのコラボのお品で、バッグチャーム兼キーホルダーです。ルイヴィトンのマスコットヴィヴィエンヌちゃんが草間彌生さんのインフィニティ ドットを身にまとっていてとても可愛いです。・サイズ 6cm×13.5cm・ゴールド金具新品。未使用。※ルイヴィトンから届いた段ボールのままお送りします。付属・保存袋・箱・リボン&紙チャーム・ショッパー&ドットペーパー・LOUIS VUITTON段ボール質問等は、コメント欄より購入前にお願い致します。カボチャパンプキンフェイスフラワーペインティ ドットメタル ドット

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