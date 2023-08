MONCLER/2019FW〜2020SS

品番/E20914191005 68950

color/0326 ORANGE オレンジ

size/1

肩幅約46cm 袖丈約62cm 身幅約56cm 着丈約64cm

素材/

表地:ナイロン100%

裏地:ナイロン100%

詰物:ダウン90% フェザー10%

MONCLER (モンクレール)のフード付きダウンジャケットWILSON/ウィルソン。

胸元にはロゴワッペン、袖ポケットにはMONCLERのアイコンを配したモデル「WILSON」。

中綿がしっかりと詰まったふっくらとしたシルエットがラグジュアリーな一着です。

フードは取り外し可能です。

2020年の2月くらいに購入。試着のみでタグも外していません。こちらは新品未使用ではフリマアプリにはなかなか出てこないですし、オレンジのこのサイズは完売している店舗が多いので手に入りにくいと商品だと思います。これからの時期に活躍するアイテムです。お早めにどうぞ。ハンガーも付いてます。

1.9 1680

モンクレールジャパン 正規商品

パラグラフ Paragraph エッセンシャルズ ESSENTIALS フィアオブゴッド FEAR OF GOD FOG ケンゾー KENZO ボーラー BALR アスペジ ASPESI タトラス TATRAS ボレッリ BORRELLI ヘルノ HERNO ムーレー MOORER チルコロ CIRCOLO

チンクアンタ CINQUANTA カナダグース

CANADA GOOSE ピレネックス PYRENEX

ウールリッチ woolrich エトレゴ HETREGO

ケープハイツ Cape HEIGHTS エンメティ EMMETI

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

