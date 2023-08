ARC'TERYX アークテリクス アクロプルジョガーパンツ 32-R ブラック

color: Black(ブラック)

size: 32-R

新品、未使用、タグ付き、国内正規品になります。

重視すべきは動きやすさ。様々な場所、新しいアクティビティ、アウトドアへ飛び出す機会を求めて。アクロープルはそれらを可能にします。無駄を削ぎ落したデザインに、変わり続ける天候への対応力と伸縮性がもたらす動きの自由度をバランスよく両立。どんな環境下でのハイキングにも最適です。使用しているナイロン素材は、冷たい風をシャットアウトしつつ通気性を確保し、水分を弾くDWR(耐久性撥水)加工も施されています。軽量でコンパクトに収納できることで、汎用性をさらに高めました。バックパックやダッフルでも場所を取らず、いつでも携行可能です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

