激安価格の 超レア　undercover 最初期　蓄光UロゴT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

こちらは通常のUロゴに見えますが蓄光プリントの初期の限定版で、少し黄色がかった特別な一枚

です。コレクターの方も中々この状態で保有してる方は皆無と思います。

着るというよりコレクション、保管用として是非

数十年前のもの故、蓄光は殆ど体をなしてません。破れ、穴は見受けられません。

プリント部分は経年劣化による細かい割れ有り。

折り畳んでの発送になります(ネコポス予定)

あくまで主観です。古着という事を予めご了承

下さい。説明不備がないように検品はしておりますが、あくまで素人によるものですので神経質な方や 完璧なお品を求められる方の入札はお控えください。

#undercover

#undercoverism

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

