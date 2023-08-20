経典ブランド SALOMON / XT-4 /26.0cm スニーカー

〈ブランド〉SALOMON

NIKEダンクHI1985/U 27cm

〈モデル〉XT-4

最終日！プレミアムコラボ！NIKE W ZOOMTERRAKIGER5 /OW

〈カラー〉BLUE

NIKE AIR TRAINER 1 / エアトレーナー1 クロロフィル

〈サイズ〉26.0cm

ネグローニ 定価4万円 ドライビングシューズ 日本製



■NIKEナイキ AIR ZOOMエアズーム G.T.CUT2 美品

着用機会が減りましたので出品いたします。

NIKE AIR Force1 07 ブラック

どのブランドも大体25.5cmか26cmを履いていますか、こちら26cmで着用は問題ありませんでした。

エアーマックス95 超人気モデル 新品26.5cm

画像7.8枚目のつま先部分にやや黒い汚れがあります。

adidas スーパースター 黒

そこ以外は綺麗な状態となっております。

ニューバランス M990 GY3 28.5 (新品未使用)

箱はないです。

[値段交渉相談ください] AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG



コンバース CT70 ノマドカーキ ベージュ 新品 未使用 デッドストック28

何か気になることがありましたらお気軽にコメントしてください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド サロモン 商品の状態 やや傷や汚れあり

〈ブランド〉SALOMON 〈モデル〉XT-4〈カラー〉BLUE〈サイズ〉26.0cm着用機会が減りましたので出品いたします。どのブランドも大体25.5cmか26cmを履いていますか、こちら26cmで着用は問題ありませんでした。画像7.8枚目のつま先部分にやや黒い汚れがあります。そこ以外は綺麗な状態となっております。箱はないです。何か気になることがありましたらお気軽にコメントしてください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド サロモン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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