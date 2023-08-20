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商品の説明
〈ブランド〉SALOMON
NIKEダンクHI1985/U 27cm
〈モデル〉XT-4
最終日！プレミアムコラボ！NIKE W ZOOMTERRAKIGER5 /OW
〈カラー〉BLUE
NIKE AIR TRAINER 1 / エアトレーナー1 クロロフィル
〈サイズ〉26.0cm
ネグローニ 定価4万円 ドライビングシューズ 日本製
■NIKEナイキ AIR ZOOMエアズーム G.T.CUT2 美品
着用機会が減りましたので出品いたします。
NIKE AIR Force1 07 ブラック
どのブランドも大体25.5cmか26cmを履いていますか、こちら26cmで着用は問題ありませんでした。
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画像7.8枚目のつま先部分にやや黒い汚れがあります。
adidas スーパースター 黒
そこ以外は綺麗な状態となっております。
ニューバランス M990 GY3 28.5 (新品未使用)
箱はないです。
[値段交渉相談ください] AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG
コンバース CT70 ノマドカーキ ベージュ 新品 未使用 デッドストック28
何か気になることがありましたらお気軽にコメントしてください。
アディダス adidas ビーチスター 赤白 サンダル レアスニーカー
商品の情報
商品のサイズ
26cm
ブランド
サロモン
商品の状態
やや傷や汚れあり
UNDEFEATED × NIKE AIR FORCE 1 LOW OLIVE
【新品未使用】Fragment × sacai × Nike
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〈ブランド〉SALOMON 〈モデル〉XT-4〈カラー〉BLUE〈サイズ〉26.0cm着用機会が減りましたので出品いたします。どのブランドも大体25.5cmか26cmを履いていますか、こちら26cmで着用は問題ありませんでした。画像7.8枚目のつま先部分にやや黒い汚れがあります。そこ以外は綺麗な状態となっております。箱はないです。何か気になることがありましたらお気軽にコメントしてください。
商品の情報
商品のサイズ
26cm
ブランド
サロモン
商品の状態
やや傷や汚れあり
経典ブランド SALOMON / XT-4 /26.0cm スニーカー
375
27分钟前
経典ブランド SALOMON / XT-4 /26.0cm スニーカー
¥
14,400
¥
12,240
(税込) 送料込み
5
10
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
SALOMON / XT-4 /26.0cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
0ac1ac1ad7
1510
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
経典ブランド SALOMON / XT-4 /26.0cm スニーカー
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