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経典ブランド SALOMON / XT-4 /26.0cm スニーカー

商品の説明

〈ブランド〉SALOMON
NIKEダンクHI1985/U 27cm
〈モデル〉XT-4
最終日！プレミアムコラボ！NIKE W ZOOMTERRAKIGER5 /OW
〈カラー〉BLUE
NIKE AIR TRAINER 1 / エアトレーナー1 クロロフィル
〈サイズ〉26.0cm
ネグローニ　定価4万円　ドライビングシューズ　日本製

■NIKEナイキ　AIR ZOOMエアズーム G.T.CUT2 美品
着用機会が減りましたので出品いたします。
NIKE AIR Force1 07 ブラック
どのブランドも大体25.5cmか26cmを履いていますか、こちら26cmで着用は問題ありませんでした。
エアーマックス95 超人気モデル　　　新品26.5cm
画像7.8枚目のつま先部分にやや黒い汚れがあります。
adidas スーパースター　黒
そこ以外は綺麗な状態となっております。
ニューバランス　M990 GY3 28.5 (新品未使用)
箱はないです。
[値段交渉相談ください] AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG

コンバース　CT70 ノマドカーキ　ベージュ　新品　未使用　デッドストック28
何か気になることがありましたらお気軽にコメントしてください。

アディダス　adidas ビーチスター　赤白　サンダル　レアスニーカー

商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドサロモン
商品の状態やや傷や汚れあり

UNDEFEATED × NIKE AIR FORCE 1 LOW OLIVE

【新品未使用】Fragment × sacai × Nike

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NIKE DUNK LOW CL JORDAN PAC

ナイキ エアモア アップテンポ '96 "バレンタインデー" ダーク ポニー

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06年SS　UNDERCOVER　T期　名作　コンバース　ジャンク品
〈ブランド〉SALOMON 〈モデル〉XT-4〈カラー〉BLUE〈サイズ〉26.0cm着用機会が減りましたので出品いたします。どのブランドも大体25.5cmか26cmを履いていますか、こちら26cmで着用は問題ありませんでした。画像7.8枚目のつま先部分にやや黒い汚れがあります。そこ以外は綺麗な状態となっております。箱はないです。何か気になることがありましたらお気軽にコメントしてください。

商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドサロモン
商品の状態やや傷や汚れあり

経典ブランド SALOMON / XT-4 /26.0cm スニーカー

27分钟前

経典ブランド SALOMON / XT-4 /26.0cm スニーカー

¥14,400 ¥12,240

(税込) 送料込み
5
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商品の情報

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  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

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 1510

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

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