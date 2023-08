3WAY自立式HAMMOCK

使い方3種類

スタンドの調整でラクラク変身!

PART1ハンモック

自立タイプで場所を選ばず使用できる。

PART2ハンモックチェア

スタンドを立てチェアになる!お部屋が一気にオシャレな空間に。

PART3ハンガーフック

機能性抜群!物干しとしては無論、お気に入りの洋服をディスプレイして見せる収納にも

POINT 1 Color variations

Type A:グレーハンモック + ホワイトチェア

Type B:ライトブラウンハンモック + ダークブラウンチェア

※まくらは付いておりません。

POINT 2 広~いネット幅、包み込まれる感じ!

POINT 2 細部までこだわり

1 ハンモックの引掛け部分もしっかりしていて安心。

2.高さ調整用バー。お好みの位置で調整ができます。

3 角度調整用フック

POINT 3 耐荷重200kg

ハンモックとハンモックチェアの最大荷重は200kg、ハンガーフックの耐荷重は50kgです。

POINT 4 組立簡単

STEP1 フレームを外側に開く

フレームを起こし、傾き調整の4つのアームを立てて

STEP2 傾き調整のアームを固定

傾き調整のアームを二段階のフックに固定します。

4つのアームは全て同じ高さにしてください。

STEP3 ストッパーを固定する

フレームがしっかり外側に開いたら、ストッパーを確実に固定します。

STEP4 ネットを取り付け

POINT5 コンパクト収納、持ち運び楽々!

付属のキャリーバッグも付いているので、

コンパクトに畳んで持ち運び楽々です。

いつでもどこでも気軽にハンモックを楽しめます。

フレーム ×1

ハンモック生地 ×1

チェア生地 ×1

ハンガーラック×1

収納袋 ×1

収納サイズ 幅112cm ×奥行17cm ×高さ14cm

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

