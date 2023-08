新品即決 「IA/VT-COLORFUL-」オリジナル・サウンドコレクション1/IA：新品 アニメ

「IA/VT-COLORFUL-」オリジナル・サウンドコレクション1/IA:新品未開封CDです。

※状態は写真にてご判断下さい。【1885】

・内容

ヴァーチャル・ディーバ、IA(イア)をフィーチャーしたPlayStation(R)Vita用リズム・ゲームのサウンドコレクション。2012年から登場した、さまざまな豪華アーティストが参加するIAの楽曲を集めたベスト盤的内容となっている。

「IA/VT-COLORFUL-」オリジナル・サウンドコレクション1/IA:新品

・曲目

01.Inner Arts

02.ラヴ・サジタリウス

03.東京リアルワールド

04.如月アテンション

05.Party Party

06.killer smile

07.Circuit DISCO

08.塵塵呪詛(チリチリジュソ)

09.Crystal Prism

10.今日が雨の日じゃないとして

11.ITYNITED IDENTITY

12.僕らに喜劇を見せてくれ

13.日本橋高架下R計画

14.ライア

#ANANTGARDEEYES #ANANT_GARDE_EYES #じん石風呂 #じん_石風呂 #yksb #石風呂 #ナナホシ管弦楽団 #ぽてんしゃる0 #じん自然の敵P #じん_自然の敵P #むつきれびん #outofsurvice #out_of_survice #コモリタミノル #Neru #dezzy #田中隼人JaneSu #田中隼人_Jane_Su #白神真志朗 #PolyphonicBranch #monaca:factory #Nhato #ゴボウメン #IA #きくお #nekobolo #綿飴

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

