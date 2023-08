ご覧いただきありがとうございます^ ^

NIKE AIR MAX 98 NEW YORKです♪

Peace Minus One Air Force1

公式サイトにて2019年に20.000円ほどで購入しました。

数回履きましたが、その後は自宅保管していました。素人確認ですが、目立った汚れや傷はありません。

size:28.5cm

⭐︎その他、注意事項:

即購入OKです⭕️

お値下げ希望の方や画像詳細希望の方は、コメントにご記載ください⭕️

※ 他出品物と合わせてご購入の方にはさらにお値下げいたします✨

メインカラー···ホワイト、ブルー、オレンジ

スニーカー型···ローカット(Low)

#NIKE

#エアマックス

#メンズ

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

