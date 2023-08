☆ご覧いただいてありがとうございます☆

●商品名

●ポイント

カーハート ダブリューアイピー WIP

ワンポイント刺繍ロゴ

希少アイテム 人気デザイン

襟コーデュロイ

人気カラー

希少サイズ

裏地ブラウンケット

●サイズ

MEDIUM

●実寸

着丈→67

肩幅→47.5

身幅→59

袖丈→62

●カラー

ブラック 黒色

※撮影環境により実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します

●状態

・特にダメージなく、これからも沢山ご愛用頂けるものになります(^^)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハートダブリューアイピー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

