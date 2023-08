☆いいねしておくといい事あるかも☆

●着用感→XL

サイズ表記→L

●実寸サイズ(平置き)

着丈→72cm

身幅→60cm

肩幅→56cm

袖丈→52cm

●素材

ピュアニューウール 100%

●カラー

ベージュ

ブラウン 茶

●ポイント

︎︎︎︎︎︎☑︎人気のFIRST DAWNのカウチンニット

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎このブランドからのカウチンニットはレア

︎︎︎︎︎︎☑︎使いやすいジップアップタイプ

︎︎︎︎︎︎☑︎ここまでオーバーサイズのカウチンはなかなかお目にかかれない

︎︎︎︎︎︎☑︎犬柄のものも意外と探すと見つからない

●状態

これからもたくさんお使い頂けます^_^

●管理番号

246413780

NS102

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ファーストダウン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

