new balance 993

カラー

ネイビー

サイズ

27cm

コンディション

画像3.5.8以外は大きな欠損、破れ、汚れ、などは無いと思います。

ソールの減りも少ないと思います。

オリジナルのままです。

オリジナルの箱は無いので別の箱に入れて発送します。

まだまだ履いて頂けると思います。

new balance多数出品中です。

ニューバランス

993

minnano

MIN-NANO

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 傷や汚れあり

