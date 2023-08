最大10%OFFクーポン CELINE ショルダー ハンドバッグ M90 ショルダーバッグ

ご覧いただきありがとうございます☆

トラブル防止の為、必ずプロフィールをご覧になってからのご購入をお願いいたします☆

●サイズ:縦19cm横24cm底6cm

ショルダー紐100cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●カラー:ブラウン

●状態:大手リサイクルショップで購入したものです。7年位前で5万円ちょっと位だったかと思います…金具部分小キズスレ、それぞれのヌメ革部分は1箇所破れ、その他小キズスレ等、ある程度使用感はございますが、当方の主観に過ぎませんが表面内側物入れ部分は綺麗なほうだと思いますのでまだまだご使用になれます。画像追加等お気軽にコメントください。

プロフィール欄をご確認いただきましてからご購入ください。

あくまで中古品、個人の感覚差があるということをご理解いただける方のご購入をお願いいたします。

梱包はリサイクル材を使用し簡易包装となりますので予めご了承くださいませ。

#CELINE

#レトロ

#昭和レトロ

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#オールドセリーヌ

#OLD

#革

#ターンロック

#プリント

#レザー

#ヌメ革

#総柄

#ロゴ柄

#マカダム

#3way

#2way

#茶色

#ベージュ

#斜めがけ

#肩かけ

#型押し

#セカンドバッグ

#ポシェット

#クロスボディ

#クラッチバッグ

#ショルダーバッグ

#ハンドバッグ

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

