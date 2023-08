スニダンにて購入し、2回着用しましたがあまり履く機会がないので出品させていただきます。

NIKE DUNK HI AMBUSH アンブッシュ ブラック

着用する際は紐、中敷を別のものと変えて履いていたので綺麗だと思います。

ソールの汚れや減りもほとんど無いと思います。

NIKE エアジョーダン1 MID BRED



商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

