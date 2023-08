【人気商品】 【新品】converse トレックウェーブ スニーカー

ご閲覧ありがとうございます!

NIKE WMNS DUNK LOW フォトンダスト W28.5cm



新品未使用

ブランド CONVERSE コンバース

商品 オールスター トレックウェーブ HI

カラー ブラック

サイズ 24.5cm

素材 メイン:キャンバス

ソール:圧縮E.V.A/ラバー

商品説明

トレッキングシューズをモチーフにしたボリュームのあるアウトソールを合体したデザインが人気の、オールスタートレックウェーブのABC-MART限定モデル。

厚みのあるE.V.A.ミッドソールやTractionSole意匠をアレンジしたアウトソールにより、クッション性と防滑性を向上させている。

#CONVERSE #コンバース #オールスター #トレックウェーブ #ホワイト #ブラック #ハイカット #High #SNS話題

メインカラー···ブラック

人気モデル···converse オールスター

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

