【在庫一掃】 業務用痩身機 28Kキャビ　RF 吸引 美容機器

SUPER CAVI ‼️

Panasonic EH-ST99-N GOLD イオン美顔器



ドクターアリーヴォゼウスⅡ 美顔器♪

28khzのキャビテーション痩身複合機。

ゆうにゃ様専用



ケノン 脱毛器 Ver 6.2

こちら1台有れば全身OK。

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MYTREX EMS HEAD SPA <新品未開封>

効果が大変高く、今人気の施術HIFUよりも安心安全でランニングコストも

ガルバニックボディスパ

ジェル代以外は交換する物無し。

クリオネフィット 美顔器 エッセンシャルジェル セット



♡Kaze♡様専用 トリア 脱毛器

導入講習が必要な方は、ご購入後ご連絡下さい。

最終値下げCheyenne SOL Nova Unlimited 3.5



スリムビューティーハウス シェイプリフト

保証期間:本体1年（各ハンドルは初期不良のみになります）

ミラブルプラス シャワーヘッド最終値下げ

保証期間後の修理対応致します。

「Panasonic スチーマー 温冷・化粧水ミストタイプ EH-SA0B-N」



【美品】ケノン KE-NON ver8.5J 脱毛器

(BODY用)

YA-MAN ヤーマン メディリフトプラス メディリフトアイ ２つセット



♡Refa ファインバブルS・シャワーヘッド♡

28kキャビテーション ハンドル×1

OSOI TONI MINI ハンドバッグ グレー

RF ハンドル×1

未使用品 KIREIMO 脱毛器 キレイモ EPI PHOTO CRYSTAL

RF＋赤色LED+吸引 ハンドル×1

【BRAUN】光美容器 シルクエキスパート PL-5237

☆ダブル28kキャビテーション +RF+赤外線+EMS+吸引 ハンドル×1

YA-MAN 毛穴ケアスチーマー ブライトクリーン ブラック IS98B



【レアなピンク色】NUSKIN ルミスパ スターターキット ノーマル

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カードリッジ３個付 ケノン ke-non ver.8 ゴールド



ホリスティクキュア マイフ MIFU

RF＋青色LED+吸引ハンドル×1

ジャンク品 ケノン脱毛器 Ver7.2プレミアムカートリッジx1ストロングx1



ケノン光脱毛器/ver8.0/シャンパンゴールド

☆ご購入の前にご不明な点やご不安な点はご質問下さいませ。

Bmc E-20A-医療機器,いびき防止療法機,無呼吸プラントには,チューブ,

又、一度発送前に検品のため作動させて頂きます。御了承くださいませ。

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☆ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

SUPER CAVI ‼️28khzのキャビテーション痩身複合機。 こちら1台有れば全身OK。効果が大変高く、今人気の施術HIFUよりも安心安全でランニングコストもジェル代以外は交換する物無し。導入講習が必要な方は、ご購入後ご連絡下さい。保証期間:本体1年（各ハンドルは初期不良のみになります）保証期間後の修理対応致します。(BODY用)28kキャビテーション ハンドル×1RF ハンドル×1RF＋赤色LED+吸引 ハンドル×1☆ダブル28kキャビテーション +RF+赤外線+EMS+吸引 ハンドル×1(Facial用）RF＋青色LED+吸引ハンドル×1☆ご購入の前にご不明な点やご不安な点はご質問下さいませ。 又、一度発送前に検品のため作動させて頂きます。御了承くださいませ。☆ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください

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