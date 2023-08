◆商品検索◆

#古着屋_glim

◆ブランド◆

◆カラー◆

グリーン

◆サイズ表記◆

メンズ XL 程【US L】

◆サイズ実寸(cm)◆

・肩幅 約55

・身幅 約67

・着丈 約80

・袖丈 約59

◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします

◆商品詳細◆

レアカラーのエルエルビーン、ハンティングジャケット♪

◆商品状態◆

【B】多少汚れ、色褪せあり。目立つダメージなし。

【S】未使用・デッドストック?・新品

【A】多少の汚れ、使用感はあるが目立つダメージのない商品

【B】部分的にダメージがある商品

【C】目立つダメージがあるが着用は可能

◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。

◆配送方法◆

・送料無料、メルカリ便にての匿名発送

・ご購入より1~2日以内の発送

☆フォロー割引☆

※ご希望の方は必ずご購入前にコメントでお知らせ下さい!!

○2000円~ (200円引き)

○5000円~(300円引き)

○10000円〜(400円引き)

○15000円~(500円引き)

----------------------------------------------

◎古着、ヴィンテージにご理解のある方のみ、

ご購入よろしくお願い致します。

◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。

◎着画撮影はお断りいたします。

◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

