即購入可能引越しでまとまったお金が必要になったため少しはお値下げ可能です。他のアプリでも出品中ですので、売れ次第こちらは削除します。 YAMAHA トランペット YTR-8335LA ケース付き マウスピース付き第1世代established in 1887 定価:¥3050002017年4月に楽器店で新品として購入。数回しか吹かず、保管しておりました。長年吹かずに置いておりました。ピストンが動くことは確認済みです。(確認のためにオイルさしています。)#YAMAHA#YTR_8335LA種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース、ケースマウスピースはYAMAHAの14B4です。不要でしたら¥3,000お値引き致します。ケースに入れた上、梱包して発送します。⚠️悪天候の日は発送控えさせていただきます。保証期間は過ぎていると思いますが、保証書等お付けします。修理歴無し凹み無し非喫煙者自宅内(室内)でしか吹いておりません。ご質問ありましたらコメントにてお願い致します。購入当時、第二世代は出ていなかったのでこちらは第一世代だと思われます。ウェインバージェロンモデル だそうです。ヤマハ Trp 吹奏楽

