フォローしていただいた方、必ずお値引きさせて頂きます!

ご希望の際は、コメント欄からご相談くださいませm(_ _)m

【発送】

ご購入当日から翌日まで、約24時間以内に発送致します。

【アイテム】

ブランド インカネーション

サイズ M〜Lサイズ相当(Sサイズ表記)

ウエスト40.5 股上35 股下71

ワタリ36 裾幅18.5

カラー グレー

材 質 綿100

【状態】

3回程度の短時間着用でとても綺麗な状態です。

【サイズ感】

Sサイズ表記ですが、かなり大きめです。

日本サイズでM〜Lサイズ相当になります。

【特徴】

インカネーションのBP-1。

イタリア産12オンスセルビッジデニムで、ガーメントダイ仕様。

タフな生地感とガーメントダイの粗野な風合いが雰囲気抜群です。

ゆったりしたシルエットに深い2タック、縫製によりねじりを加えて独特の動きを演出しています。

お値下げ交渉等、随時承ります。

お気軽にご相談くださいませ。

incarnation インカネーション

GIORGIO BRATO ジョルジオブラット

DEVOA デヴォア

MA + エムエークロス

rick owens リックオウエンス

drkshdw ダークシャドウ

11 by boris イレブンバイボリス

ISAAC SELLAM アイザックセラム

GUIDI グイディ

D . HYGEN ディーハイゲン

THOM KROM トムクロム

individual sentiments インディビジュアルセンチメンツ

Poeme Bohemien ポエムボヘミアン

label under construction レーベルアンダーコンストラクション

CAROL CHRISTIAN POELL キャロルクリスチャンポエル

など、他にも随時出品中です!

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

